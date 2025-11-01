С 1 ноября у жителей Татарстана будут блокировать лишние сим-карты

С 1 ноября 2025 года в России начало действовать ограничение: на одного человека можно будет оформить не более 20 сим карт. Если абонент превысит этот лимит, операторы связи получат право отказать ему в обслуживании — они будут блокировать лишние номера, как личные, так и корпоративные.
Напомним, что ещё 1 апреля вступили в силу нормы, запрещающие операторам продавать сим карты клиентам, на чье имя уже зарегистрировано 20 абонентских номеров. Таким образом, новые правила дополняют уже действующие ограничения, усиливая контроль за количеством сим карт, оформленных на одного человека.