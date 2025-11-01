С 1 ноября у жителей Татарстана будут блокировать лишние сим-карты

С 1 ноября 2025 года в России начало действовать ограничение: на одного человека можно будет оформить не более 20 сим карт. Если абонент превысит этот лимит, операторы связи получат право отказать ему в обслуживании — они будут блокировать лишние номера, как личные, так и корпоративные.