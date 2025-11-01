Редкие и самые популярные имена новорожденных в Крыму — статистика

«В список редких имен, которые присваивались единично новорожденным на прошлой неделе, вошли: Алла, Тея, Марйам, Аида, Ноэми, Теона, Сафинар, Ванесса, Микаэла, Нефизе, Стефания, Жасмина, Сумайя, Фера, Баграт, Лука, Кай, Иса, Даниял, Аким и Кямран», — рассказали в ведомстве.
В рейтинг самых популярных имен вошли — Михаил и Марии. В минюсте отметили, что в лидерах также остаются: Александр, Максим, Богдан, Алексей, Артем, Мустафа, Амир, Медине, Аделина, Алиме, Ева, Виктория, София, Александра, Полина, Алина, Арина, Ангелина и Василиса.
Ранее сообщалось, что в Крыму единично зарегистрированы имена Саледин и Каталея. К редким также отнесены Арлен, Синевер, Аркадий, Савелий, Платон, Эмир-Асан, Ария, Фаина, Мира, Аливия и Златослава.
