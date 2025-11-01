Редкие и самые популярные имена новорожденных в Крыму — статистика

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. Самыми редкими именами для новорожденных на прошлой неделе в Крыму стали Амр и Самия, а самыми популярными — Михаил и Мария. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста республики.