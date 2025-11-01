Над Ростовской областью сбили десять БПЛА

Всего же по стране за этот период было уничтожено 98 беспилотников. Из них 45 дронов сбили над Белгородской областью, 12 — над Самарской, 11 — над Московским регионом, в том числе шесть дронов, летевших на столицу. Еще десять БПЛА сбили над Воронежской областью, четыре — над Тульской, по два — над Липецкой и Рязанской областями. И по одному — над Курской и Калужской.