Житель Башкирии выиграл в лотерею 10 млн рублей

По данным пресс-службы гослотереи, 31 октября был разыгран суперприз — 10 млн рублей. Победителем стал житель нашей республики. Участник еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Возможно, он или она еще не знает о своем везении. На данный момент известно лишь, что счастливчик купил билет за 600 рублей на сайте лотереи.