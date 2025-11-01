Ричмонд
Житель Башкирии выиграл в лотерею 10 млн рублей

Возможно, он или она еще не знает о своем везении.

Источник: Башинформ

По данным пресс-службы гослотереи, 31 октября был разыгран суперприз — 10 млн рублей. Победителем стал житель нашей республики. Участник еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Возможно, он или она еще не знает о своем везении. На данный момент известно лишь, что счастливчик купил билет за 600 рублей на сайте лотереи.

К победе жителя Башкирии привели числа: 11, 3, 20, 18, 7, 17, 12, 1, отмеченные в первом поле билета, и число 2 — во втором. Что для участника значат эти числа, и как ему удалось выиграть суперприз, узнаем, когда победитель или победительница обратится за своим выигрышем.

Ранее житель Башкирии стал лотерейным миллионером.