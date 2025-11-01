Активы Коломойского выставили на продажу за 4 млрд рублей

Росимущество выставило на торги национализированные активы украинского бизнесмена Игоря Коломойского*, следует из информации на торговой площадке.
Согласно опубликованным данным, аукцион объявлен на 100-процентные доли в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг».
Начальная цена активов, выставленных единым лотом, составляет 3,97 млрд рублей. Прием заявок на торги продлится до 25 ноября.
Напомним, ранее сообщалось, что суд в Сочи передал в собственность государства около 60 объектов недвижимости экс-депутата Госдумы Юрия Напсо.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.