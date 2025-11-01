Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Активы Коломойского выставили на продажу за 4 млрд рублей

Аукцион объявлен на 100-процентные доли в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг».

Источник: Аргументы и факты

Росимущество выставило на торги национализированные активы украинского бизнесмена Игоря Коломойского*, следует из информации на торговой площадке.

Согласно опубликованным данным, аукцион объявлен на 100-процентные доли в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг».

Начальная цена активов, выставленных единым лотом, составляет 3,97 млрд рублей. Прием заявок на торги продлится до 25 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что суд в Сочи передал в собственность государства около 60 объектов недвижимости экс-депутата Госдумы Юрия Напсо.

* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.