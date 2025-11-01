Ричмонд
Участковый из Красноярского края вышел в финал всероссийского конкурса

Капитан полиции Максим Казеко из Ачинского района представляет Красноярский край в финале всероссийского конкурса «Народный участковый — 2025».

Источник: ГУ МВД

Участковый из Красноярского края вышел в финал всероссийского конкурса. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Капитан полиции Максим Казеко из Ачинского района представляет Красноярский край в финале всероссийского конкурса «Народный участковый — 2025». Финальный этап стартовал 1 ноября и продлится до 10 ноября.

На региональном этапе участкового поддержали более 10 тысяч жителей Ачинского района, что обеспечило ему место в финале, где он конкурирует с коллегами из других субъектов РФ.

В своем обращении Максим Казеко отметил, что решение стать участковым в 2016 году было одним из самых взвешенных в его жизни. По его словам, работа сельским участковым подразумевает полное погружение в жизнь местного сообщества и готовность помогать людям в любое время.

Голосование проходит на официальной платформе конкурса. Каждый пользователь может отдать свой голос только один раз и только за одного финалиста. Результаты голосования отображаются не мгновенно.