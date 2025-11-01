В Шелехове остановили работу незаконной майнинг-фермы

В Шелехове правоохранители нашли незаконную майнинг-ферму. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, компания установила оборудование на территории бывшего завода.
— Для добычи криптовалюты предприниматели использовали десять трансформаторных подстанций без необходимых разрешительных документов. Суммарная мощность энергопотребления превышала 10 мегаватт, что питало два цеха, заполненных майнинговым оборудованием, — добавили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого на объекте были обнаружены грубые пренебрежения правилами пожарной безопасности. В рабочих зданиях полностью отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация, что создавало серьезную угрозу.
Прокурор обратился в городской суд с иском о полном запрете эксплуатации зданий и электроустановок. Суд удовлетворил все требования, и теперь работа майнинг-фермы остановлена до устранения всех выявленных нарушений.
