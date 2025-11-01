Суд обязал ирландских юристов остановить попытки конфисковать самолеты ГТЛК

Весной 2022 года активы зарегистрированных в Ирландии дочерних компаний ГТЛК заморозили, запретили любые перемещения денежных средств, а их деятельность приостановили. В итоге эти компании не смогли застраховать свои самолеты, а ГТЛК вернула их себе согласно договору лизинга.