Суд обязал ирландских юристов остановить попытки конфисковать самолеты ГТЛК

Московский суд обязал ирландских юристов отозвать претензии к Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), 37 самолетов которой они пытались конфисковать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы.
Согласно материалам дела, на зарегистрированных в Ирландии дочерних компаниях ГТЛК учтены 37 самолетов различных моделей, в том числе Airbus, Boeing и Bombardier, которые эксплуатировали российские авиакомпании «Аэрофлот», «АТК Ямал», «Авиакомпания Россия», «Авиакомпания Аврора» и «Авиакомпания Сибирь».
Весной 2022 года активы зарегистрированных в Ирландии дочерних компаний ГТЛК заморозили, запретили любые перемещения денежных средств, а их деятельность приостановили. В итоге эти компании не смогли застраховать свои самолеты, а ГТЛК вернула их себе согласно договору лизинга.
Напомним, Минтранс РФ сообщил, что ситуация с самолетами ГТЛК не повлияет на зарубежные авиарейсы, а Росавиация призвала перевозчиков не использовать самолеты дочерних компаний ГТЛК из-за риска ареста.