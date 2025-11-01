Ричмонд
В Башкирии приняли поправку по взносам на капремонт

Их будут платить жильцы домов, не сданных в эксплуатацию в установленном порядке.

Источник: пресс-служба минЖКХ РБ, архивное фото

Госсобрание — Курултай Башкирии принял поправки в закон о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах. Изменение касается тех МКД, которые не были введены в эксплуатацию по всем правилам, например, из-за банкротства застройщика.

«Люди в них уже живут, здания эксплуатируются, подвергаются износу и нуждаются в обновлении. Поэтому принято решение включать такие дома в республиканскую программу капитального ремонта. Принятый закон позволит планомерно пополнять счёт дома и в конечном итоге обеспечивать безопасные условия проживания», — прокомментировал председатель башкирского парламента Константин Толкачёв.

По данным минЖКХ РБ, всего в регионе насчитывается 23 таких «проблемных» МКД. 21 из них находится в Уфе, по одному — в Белорецке и Октябрьском. Все они построены в 2010—2020 годах.

Ранее сообщали, что в текущем году капремонт проводится в 762 многоквартирных домах.