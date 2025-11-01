Редкие гости на кинофестивале: Голубкина, Дюжев, Алферова

Известная своим кротким нравом Мария Голубкина заявила, что прежде чем браться за роль, необходимо досконально изучить сценарий. По её словам, важно понять, близка ли тебе история, соответствует ли она твоим внутренним принципам и совести. Дмитрий Дюжев поделился мнением, что зрителю перед просмотром фильма стоит узнать о режиссёре: его жизненных ценностях и интересах. Это поможет сложить представление о картине и решить, интересна ли ему такая тематика. Елена Алферова отметила, что для неё просмотр кино — это никогда не было просто развлечением за поеданием попкорна.—Я никогда в кинотеатре не ела попкорн. Иначе я не смогла бы сосредоточиться на ленте, — рассказала Елена в рамках кинофестиваля «Лучезарный ангел».Также актриса добавила, что никогда не уходила из зала до окончания титров, считая это проявлением неуважения к съёмочной группе.