Маск: Администрация Байдена запретила спасать астронавтов с МКС в 2024 году

Администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы запретила предпринимателю Илону Маску спасать застрявших на Международной космической станции (МКС) астронавтов до проведения выборов в 2024 году. Об этом миллиардер рассказал на подкасте Джо Рогана.
Ведущий предположил, что Белый дом мог запретить Маску проводить операцию по спасению астронавтов из-за того, что это могло быть плохим политическим шагом.
Предприниматель ответил, что его не удивило такое решение, так как он состоял в сложных отношениях с администрацией Джо Байдена из-за поддержки нынешнего президента США Дональда Трампа.
— Они не сказали напрямую, что это было бы плохим политическим шагом, просто дали понять, что не заинтересованы в каких-либо операциях по спасению до выборов, — сказал Илон Маск.
Ранее Трамп выразил готовность лично оплатить сверхурочную работу астронавтов экипажа Starliner Суниты Уильямс и Барри Уилмора, которые застряли на МКС.
Уилмор и Уильямс поблагодарили новую администрацию Трампа за содействие по их возвращению на Землю. Илон Маск отреагировал на слова благодарности, опубликовав в социальной сети Х пост со смайликами в виде сердечек и ракет.