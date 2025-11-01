Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск: Администрация Байдена запретила спасать астронавтов с МКС в 2024 году

Администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы запретила предпринимателю Илону Маску спасать застрявших на Международной космической станции (МКС) астронавтов до проведения выборов в 2024 году. Об этом миллиардер рассказал на подкасте Джо Рогана.

Администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы запретила предпринимателю Илону Маску спасать застрявших на Международной космической станции (МКС) астронавтов до проведения выборов в 2024 году. Об этом миллиардер рассказал на подкасте Джо Рогана.

Ведущий предположил, что Белый дом мог запретить Маску проводить операцию по спасению астронавтов из-за того, что это могло быть плохим политическим шагом.

Предприниматель ответил, что его не удивило такое решение, так как он состоял в сложных отношениях с администрацией Джо Байдена из-за поддержки нынешнего президента США Дональда Трампа.

— Они не сказали напрямую, что это было бы плохим политическим шагом, просто дали понять, что не заинтересованы в каких-либо операциях по спасению до выборов, — сказал Илон Маск.

Ранее Трамп выразил готовность лично оплатить сверхурочную работу астронавтов экипажа Starliner Суниты Уильямс и Барри Уилмора, которые застряли на МКС.

Уилмор и Уильямс поблагодарили новую администрацию Трампа за содействие по их возвращению на Землю. Илон Маск отреагировал на слова благодарности, опубликовав в социальной сети Х пост со смайликами в виде сердечек и ракет.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше