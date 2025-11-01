Некоторых россиян призвали менять права: в Госдуме рассказали о новом правиле с 1 января

Парламентарий подчеркнул, что в случае водительских прав действует особое правило. Даже после истечения их срока они остаются действительными еще три года. Данного отрезка времени должно хватать для планового обновления документа. При этом такое «автоматическое» продление действия водительского удостоверения распространяется только на территорию России.