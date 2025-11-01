Некоторых россиян призвали менять права: в Госдуме рассказали о новом правиле с 1 января

В случае подготовки к выезду за границу необходимо заблаговременно обменять имеющиеся водительские права на новые. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Его слова передает РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что в случае водительских прав действует особое правило. Даже после истечения их срока они остаются действительными еще три года. Данного отрезка времени должно хватать для планового обновления документа. При этом такое «автоматическое» продление действия водительского удостоверения распространяется только на территорию России.
В случае же выезда за границу ситуация другая. Если планируется такое путешествие, то права лучше сразу поменять.
«Если вы планируете поездку за рубеж на автомобиле, права нужно заблаговременно обменять на новые», — сказал Федяев.
Немногим ранее россиян предупредили о нюансе, связанном с автоматическим продлением водительских удостоверений. Так, ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА Тургунбой Зокиров подчеркнул, что правило перестанет действовать с 1 января 2026 года. Если срок действия прав истекает в эту дату или позднее, то продления уже не будет.