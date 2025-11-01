Крымчан ждет короткая рабочая неделя

Самая короткая рабочая неделя крымчан и всех россиян ожидает в самом конце года. Она будет состоять всего из двух рабочих дней — 29 и 30 декабря (понедельник и вторник). Праздничные новогодние и рождественские выходные будут продолжаться 12 дней — с 31 декабря по 11 января.