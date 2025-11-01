Ричмонд
Крымчан ждет короткая рабочая неделя

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. В начале ноября крымчан и всех россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Соответствующее решение ранее приняло правительство РФ.

Источник: РИА "Новости"

Так, помимо воскресенья 2 ноября, жители полуострова смогут отдохнуть еще два дня подряд — 3 и 4 ноября (понедельник и вторник). Это произойдет за счет переноса отдыха с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

5, 6 и 7 ноября будут рабочими днями, затем снова наступят выходные: суббота 8 ноября и воскресенье 9 ноября.

Самая короткая рабочая неделя крымчан и всех россиян ожидает в самом конце года. Она будет состоять всего из двух рабочих дней — 29 и 30 декабря (понедельник и вторник). Праздничные новогодние и рождественские выходные будут продолжаться 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

Согласно ранее утвержденному кабмином производственному календарю, в 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха (выходных и праздников).