За сутки в Ростовской области ликвидировали четыре техногенных пожара

— Синоптики объявляют на 1 ноября облачную погоду с прояснениями, местами ожидается небольшой и умеренный дождь. Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7−12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем составит 9…14 градусов, — сказано в сообщении ведомства.