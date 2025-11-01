За сутки в Ростовской области ликвидировали четыре техногенных пожара

За прошедшие сутки, 31 октября, подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области оперативно реагировали на происшествия в регионе. Спасатели ликвидировали четыре техногенных пожара и последствия пяти дорожно-транспортных происшествий.
Для ликвидации чрезвычайных ситуаций было задействовано 32 специалиста и 8 единиц техники. Все операции проведены в штатном режиме.
— Синоптики объявляют на 1 ноября облачную погоду с прояснениями, местами ожидается небольшой и умеренный дождь. Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7−12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем составит 9…14 градусов, — сказано в сообщении ведомства.
