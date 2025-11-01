Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде скромно отметят День народного единства

Сегодня, 1 ноября, у волгоградцев, как и у всех россиян, рабочая суббота, после которой последуют три праздничных дня.

А 4 ноября в России отмечается День народного единства. Эту дату отпразднуют в Волгограде различными концертами, спортивными турнирами и кинопоказами, которые пройдут как в учреждениях культуры и допобразования, так и на открытых площадках. Например, в Комсомольском саду с 15−00 ч. до 16−00 ч. состоится концерт. На 4 ноября запланирован также Крестный ход около собора Александра Невского.

Никаких масштабных мероприятий не планируют и волгоградские профсоюзы. А волгоградские коммунисты вместо 4 ноября собираются отметить очередную годовщину революции 7 ноября автопробегом по районам города.