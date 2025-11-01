Россиянам рассказали, как сэкономить на праздновании Нового года

Заблаговременная подготовка может помочь существенно сэкономить на праздновании Нового года. О том, как избежать предпраздничного ажиотажа, рассказал финансовый консультант Александр Патешман.
Эксперт посоветовал заранее заняться покупками для новогоднего стола: так, например, уже сейчас можно купить алкоголь и красную икру.
Также новогодние подарки можно будет купить на распродаже 11 ноября: в этом также могут помочь промокоды, которые приходят в новостных рассылках от магазинов. Патешман отметил, что если подарок покупается из-за рубежа, то на заказ остается очень мало времени.
Особое внимание эксперт уделил подаркам для коллег и учителей: их можно закупать в течение года, чтобы избежать лишних трат в декабре. При этом финконсультант отмечает, что в преддверии больших праздников цены на упаковочную бумагу резко повышаются.
— Если на протяжении целого года покупать не слишком скоропортящиеся товары, какие-то наборы косметические, вместо там 600−800 рублей за 200−300, складируете их, и вот у вас перед Новым годом есть 30−40 подарков относительно недорогих, — отметил Патешман в беседе с Life.ru.
По данным аналитиков, стоимость новогоднего стола в прошлом году составила около 6000 рублей. В 2024-м блюда подорожали в среднем на 11 процентов. Но сэкономить можно. «ВМ» разбиралась, как это сделать.