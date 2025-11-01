Ричмонд
В трех районах Петербурга ввели ограничения из-за работ на инженерных сетях

С субботы, 1 ноября, из-за реконструкции и прокладки инженерных сетей в трех районах Санкт-Петербурга начали действовать дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Источник: Коммерсантъ

В Василеостровском районе с 1 по 26 ноября ограничат движение по Большому проспекту В. О. от Детской улицы до Клубного переулка, включая перекресток с 26-й и 27-й линиями В. О.

В Приморском районе с 1 по 30 ноября ограничат проезд по Коломяжскому проспекту от проспекта Испытателей до Аэродромной улицы.

В Пушкинском районе с 1 ноября по 15 декабря закроют движение по Саперной улице от Госпитального переулка до Красносельского шоссе.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржцев предупредили о дорожных ограничениях в двух районах с 30 октября.