В трех районах Петербурга ввели ограничения из-за работ на инженерных сетях

В Василеостровском районе с 1 по 26 ноября ограничат движение по Большому проспекту В. О. от Детской улицы до Клубного переулка, включая перекресток с 26-й и 27-й линиями В. О.
В Приморском районе с 1 по 30 ноября ограничат проезд по Коломяжскому проспекту от проспекта Испытателей до Аэродромной улицы.
В Пушкинском районе с 1 ноября по 15 декабря закроют движение по Саперной улице от Госпитального переулка до Красносельского шоссе.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржцев предупредили о дорожных ограничениях в двух районах с 30 октября.