Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Права работников омского предприятия восстановили после задержек зарплаты

Нарушения выявили в ООО «Стройреконструкция».

Источник: Комсомольская правда

Исилькульская межрайонная прокуратура провела проверку в отношении фирмы «Стройреконструкция» после жалобы работника на нарушения трудового законодательства. На предприятии установили факты несвоевременной выплаты заработной платы, а с одним уволенным сотрудником не провели полный расчет в установленный срок.

1 ноября в надзорном ведомстве рассказали, чот по результатам проверки было внесено представление руководителю компании. В его отношении возбудили административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП Российской Федерации. Данная статья предусматривает ответственность за невыплату или неполную выплату заработной платы в установленные сроки.

После вмешательства прокуратуры трудовые права всех работников предприятия были полностью восстановлены.

Ранее «КП Омск» рассказала о состоянии двух детей, госпитализированных после ДТП с автобусом.