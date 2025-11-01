Права работников омского предприятия восстановили после задержек зарплаты

1 ноября в надзорном ведомстве рассказали, чот по результатам проверки было внесено представление руководителю компании. В его отношении возбудили административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП Российской Федерации. Данная статья предусматривает ответственность за невыплату или неполную выплату заработной платы в установленные сроки.