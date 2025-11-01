Ричмонд
Пострадали два человека: пьяный водитель корейской иномарки устроил ДТП

В Уфе два человека пострадали из-за пьяного водителя Kia Ceed.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 31 октября, около полуночи в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Kia Ceed. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, 35-летний водитель по улице Кольцевой допустил наезд на электроопору.

В результате инцидента два пассажира автомобиля получили травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

При проверке состояния водителя алкотестер показал 0,702 мг/л выдыхаемого воздуха, что свидетельствует о значительном превышении допустимой нормы алкоголя. Кроме того, у мужчины отсутствовало водительское удостоверение.

За пьяную езду водителя привлекли к административной ответственности. По факту ДТП началось административное расследование.

ГАИ напомнила гражданам о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения и необходимости наличия водительского удостоверения соответствующей категории.

— Помните, что соблюдение элементарных норм ПДД — безопасность каждого участника дорожного движения, — заявили в дорожной полиции.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.