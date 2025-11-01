Авторитетный бизнесмен бизнесмен из Екатеринбурга вновь арестован

О том, что Горбунов стал фигурантом уголовного дела, URA.RU сообщило 15 сентября. Бизнесмена объявили в розыск. По предварительным данным, Александра могут обвинять в вымогательстве ООО «База на Комсомольской», которой ранее владел бывший «авторитет» Михаил Клок (связь с криминалом отрицает). По другой версии, в деле Горбунова якобы также есть эпизод с вымогательством автомобиля у местного коммерсанта.