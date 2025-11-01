«Хочу поблагодарить Путина»: что известно об американце и участнике СВО Дереке Хаффмане, получившем паспорт РФ

«Смысл этого поступка для меня в том, чтобы заслужить место здесь, в России. Если я буду рисковать собой ради нашей новой страны, никто не скажет, что я не являюсь ее частью. В отличие от мигрантов в Америке, которые приезжают туда просто так, не ассимилируются и при этом хотят бесплатных подачек», — отмечал Дерек в видеообращении YouTube-канала.