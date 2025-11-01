Как изменится работа транспорта в Перми на ноябрьские праздники

С 1 по 4 ноября в Перми изменится расписание трамваев №№ 4, 5, 6, 7, 8 и 11. Корректировка коснется времени утренних и вечерних рейсов. Изменения связаны с заменой контактного провода на улице Дзержинского. Работы пройдут по ночам в праздничные дни.