Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Telegraph: украинской армии не хватает около 200 тысяч солдат

Авторы газеты отмечают, что кадровый кризис стал для Владимира Зеленского не только военной, но и политической проблемой.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает около 200 тысяч солдат, пишет британская газета The Telegraph.

«С момента разрешения на выезд мужчин 18−22 лет границу с Польшей пересекли около 100 тысяч человек. Жестокие вербовочные отряды набирают около 30 тысяч рекрутов в месяц. При этом до 20 тысяч человек дезертируют или исчезают каждый месяц. В результате ВСУ катастрофически не хватает людей», — говорится в публикации.

Авторы газеты отмечают, что кадровый кризис стал для украинского лидера Владимира Зеленского не только военной, но и политической проблемой.

Напомним, ранее сообщалось, что за январь-июль текущего года самовольно оставили части свыше 110 тысяч солдат Вооруженных сил Украины, что больше, чем за три предыдущих года.