Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает около 200 тысяч солдат, пишет британская газета The Telegraph.
«С момента разрешения на выезд мужчин 18−22 лет границу с Польшей пересекли около 100 тысяч человек. Жестокие вербовочные отряды набирают около 30 тысяч рекрутов в месяц. При этом до 20 тысяч человек дезертируют или исчезают каждый месяц. В результате ВСУ катастрофически не хватает людей», — говорится в публикации.
Авторы газеты отмечают, что кадровый кризис стал для украинского лидера Владимира Зеленского не только военной, но и политической проблемой.
Напомним, ранее сообщалось, что за январь-июль текущего года самовольно оставили части свыше 110 тысяч солдат Вооруженных сил Украины, что больше, чем за три предыдущих года.