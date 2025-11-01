The Telegraph: украинской армии не хватает около 200 тысяч солдат

«С момента разрешения на выезд мужчин 18−22 лет границу с Польшей пересекли около 100 тысяч человек. Жестокие вербовочные отряды набирают около 30 тысяч рекрутов в месяц. При этом до 20 тысяч человек дезертируют или исчезают каждый месяц. В результате ВСУ катастрофически не хватает людей», — говорится в публикации.