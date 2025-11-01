Альметьевск признан самым благоустроенным городом в Татарстане

Конкурс проводился по четырем номинациям. По итогам прошедшего года победителями и призерами признаны 15 населенных пунктов, которым вручили дипломы Кабинета Министров Республики Татарстан и денежные премии.
Первое место среди городов занял Альметьевск. Награду из рук министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ получил руководитель исполнительного комитета города Ильнур Фасхутдинов.
Как отметил он, достигнутый результат стал возможен благодаря совместному труду множества людей — работников коммунальных служб, предприятий, волонтеров и жителей, которые ежедневно вносят свой вклад в благоустройство родного города.