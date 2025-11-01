Ричмонд
Альметьевск признан самым благоустроенным городом в Татарстане

В Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан подвели итоги ежегодного конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт РТ».

Источник: пресс-служба Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан

Конкурс проводился по четырем номинациям. По итогам прошедшего года победителями и призерами признаны 15 населенных пунктов, которым вручили дипломы Кабинета Министров Республики Татарстан и денежные премии.

Первое место среди городов занял Альметьевск. Награду из рук министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ получил руководитель исполнительного комитета города Ильнур Фасхутдинов.

Как отметил он, достигнутый результат стал возможен благодаря совместному труду множества людей — работников коммунальных служб, предприятий, волонтеров и жителей, которые ежедневно вносят свой вклад в благоустройство родного города.