Инспекторы нашли авто, водитель которого пытался «наказать» автобус

Пользователи справедливо заметили, что подобное поведение могло спровоцировать серьёзную аварию, ведь в момент инцидента автобус был заполнен пассажирами, среди которых могли находиться пожилые люди и дети. Из-за резкого торможения люди могли получить серьёзные травмы.
Особое внимание привлёк тот факт, что дорога на этом участке была абсолютно свободна — то есть водитель Tracker, по сути, сознательно нарушал правила дорожного движения и устраивал дорожные разборки, подвергая опасности пассажиров общественного транспорта.
В УБДД Ташкента установили личность водителя. В отношении него был составлен административный протокол по статье 128−5 Кодекса об административной ответственности (создание помех или аварийной ситуации, выезд на полосу встречного движения).
Сам водитель легковушки объяснил, что таким образом отреагировал на действия автобуса: якобы до этого водитель общественного транспорта сам агрессивно подрезал его и «втиснулся» в полосу.
Правоохранительные органы не сообщили, какое именно наказание ждёт нарушителя, однако по закону за подобные действия предусмотрен штраф от 5 до 10 базовых расчётных величин (от 2 до 4,1 млн сумов).
Правоохранители напомнили: в любом дорожном конфликте главным должно быть уважение и соблюдение правил. Даже если кто-то ведёт себя неправильно — устраивать опасные манёвры на дороге в ответ — это не решение, а усугубление ситуации.