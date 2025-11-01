Движение поездов на надземной кольцевой линии метро в Ташкенте официально возобновлено

Напомним, что работа линии «Технопарк» — «Кипчак» была приостановлена летом для проведения масштабных профилактических и ремонтных работ. В течение пяти месяцев пассажиры вынуждены были искать альтернативные маршруты и пользоваться переполненным наземным транспортом. Информация о причинах столь длительного перерыва и подробностях выполненных работ не раскрывалась, что вызывает вопросы у общественности.