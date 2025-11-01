Движение поездов на надземной кольцевой линии метро в Ташкенте официально возобновлено

«С сегодняшнего утра, 1 ноября, данное направление полностью запущено для пассажиров, и в настоящее время по этому маршруту курсируют 12 составов с интервалом в 7 минут», — сообщили в пресс-службе метрополитена.
Напомним, что работа линии «Технопарк» — «Кипчак» была приостановлена летом для проведения масштабных профилактических и ремонтных работ. В течение пяти месяцев пассажиры вынуждены были искать альтернативные маршруты и пользоваться переполненным наземным транспортом. Информация о причинах столь длительного перерыва и подробностях выполненных работ не раскрывалась, что вызывает вопросы у общественности.