Лингвист назвал самое длинное слово в русском языке

В частности, согласно Книге рекордов Гиннесса, еще в 2003 году самым длинным словом в русском языке было состоящее из 35 букв «превысокомногорассмотрительствующий», а до этого — прилагательное в косвенном падеже «рентгеноэлектрокардиографического».