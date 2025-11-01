Лингвист назвал самое длинное слово в русском языке

Об этом рассказал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев, передает РИА Новости.
По словам лингвиста, выяснить это удалось, «воспользовавшись помощью искусственного интеллекта». Это прилагательное встречается в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году, уточнил он.
Патент посвящен получению новых модуляторов активности рецептора хемокина. Хемокинами называется большая группа цитокинов (пептидных информационных молекул), которые стимулируют передвижение лейкоцитов и регулируют их миграцию из крови в ткани.
Исследователь добавил, что русский язык очень легко вбирает сложные слова, состоящие из многих компонентов, и благодаря этому статус самого длинного быстро переходит от одного слова к другому.
В частности, согласно Книге рекордов Гиннесса, еще в 2003 году самым длинным словом в русском языке было состоящее из 35 букв «превысокомногорассмотрительствующий», а до этого — прилагательное в косвенном падеже «рентгеноэлектрокардиографического».
В связи с этим Катышев напомнил, что столь длинные слова употребляются нечасто, тогда как наиболее часто встречающиеся слова — самые короткие: союзы, предлоги и частицы.