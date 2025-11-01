В Казани обсуждают повышение стоимости проезда до 49 рублей

Перевозчики обратились в Госкомитет Татарстана по тарифам с просьбой увеличить цену проезда с 43 до 49 рублей, независимо от способа оплаты. Также предлагается повысить размер компенсации из бюджета республики за проезд льготников до тех же 49 рублей.
По словам экспертов, себестоимость перевозки одного пассажира в Казани уже приближается к 78 рублям. Экономически обоснованный тариф находится в районе 80−82 рублей. Поэтому предложенный перевозчиками тариф в 49 рублей выглядит более чем реалистично.
Ситуация с тарифами на проезд в общественном транспорте города становится все более запутанной из-за смены руководства в Госкомитете региона по тарифам. С сентября 2023 года кресло председателя комитета занял бывший начальник управления экономики, финансов и распоряжения государственным имуществом Ренат Гайнутдинов. В предыдущие годы комитет часто отказывался удовлетворить запросы пассажирских предприятий. Например, в 2024 году перевозчики просили повысить стоимость проезда до 45 рублей и уравнять льготы для всех пассажиров, но их просьба осталась без внимания, а размер повышения был сокращен на 2 рубля, сообщает «БИЗНЕС Online».
Напомним, по маршруту Казань — Набережные Челны запустят метеор нового поколения. Планы озвучили в АО «Флот РТ».