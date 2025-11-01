В Казани обсуждают повышение стоимости проезда до 49 рублей

Ситуация с тарифами на проезд в общественном транспорте города становится все более запутанной из-за смены руководства в Госкомитете региона по тарифам. С сентября 2023 года кресло председателя комитета занял бывший начальник управления экономики, финансов и распоряжения государственным имуществом Ренат Гайнутдинов. В предыдущие годы комитет часто отказывался удовлетворить запросы пассажирских предприятий. Например, в 2024 году перевозчики просили повысить стоимость проезда до 45 рублей и уравнять льготы для всех пассажиров, но их просьба осталась без внимания, а размер повышения был сокращен на 2 рубля, сообщает «БИЗНЕС Online».