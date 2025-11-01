Ричмонд
Суд обязал Ирландию прекратить попытки конфисковать российские самолеты ГТЛК

Московский суд потребовал от Ирландии отозвать претензии к «Государственной транспортной лизинговой компании» и прекратить попытки вернуть самолеты, которые находились у нее в лизинге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что в ирландских дочерних структурах ГТЛК (подведомственных Минтрансу и Минфину) зарегистрировано 37 воздушных судов — самолеты Airbus, Boeing и Bombardier, эксплуатировавшиеся российскими авиаперевозчиками.

В 2022 году данные активы заморозили, а операционную деятельность компаний прекратили. В сложившейся ситуации страхование самолетов оказалось невозможным, в связи с чем ГТЛК инициировала процедуру возврата воздушных судов на основании действующих лизинговых соглашений.

Высокий суд Ирландии впоследствии вынес решение о ликвидации дочерних предприятий ГТЛК, назначив Дамьена Муррана и Джулиана Морони совместными ликвидаторами. Суд установил, что право собственности на самолеты принадлежит дочерним компаниям, которые вправе реализовать их для завершения ликвидационной процедуры.

В ответ на эти действия ГТЛК подала иск в московский суд, потребовав от ирландской стороны отказаться от заявленных претензий. Судебное разбирательство завершилось удовлетворением исковых требований, передает агентство.

Еще в 2023 году ГТЛК предупредила авиакомпании о рисках полетов на их самолетах за рубеж, которые возникли из-за того, что перевозчики продолжают осуществлять перелеты на основе контрактов с GTLK Europe.

Тогда же авиакомпания S7 задержала несколько зарубежных рейсов в ожидании разрешения российских властей. Данные меры коснулись самолетов, летающих в Дубай, Ургенч и Бангкок.