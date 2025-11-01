Курганцы избавляются от раритетных велосипедов времен СССР

В Кургане продаются раритетные велосипеды, которые изготовили еще в советское время. Владельцы избавляются от двухколесных друзей, видимо, в связи с завершением велосезона и честно признаются, что транспортные средства требуют финансовых вложений. Об этом говорится на сайте объявлений.