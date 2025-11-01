Глава свердловского ГУФСИН обратился к подчиненным

По всему региону прошли торжественные мероприятия и награждения. В частности, в СИЗО-3 Нижнего Тагила и СИЗО-4 Камышлова сотрудников, достигших высоких результатов, удостоили ведомственных медалей «За отличие в службе» I, II, III степеней. В кировградском СИЗО-6 работникам вручили благодарности и почетные грамоты директора ФСИН России за вклад в укрепление правопорядка, образцовое исполнение служебного долга и высокие показатели по службе.