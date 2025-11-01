Маск рассказал о запрете администрации Байдена спасать астронавтов с МКС

Миллиардер Илон Маск утверждает, что администрация Джо Байдена якобы запретила спасать астронавтов Барри Юджина Уилмора и Суниту Уильямс, застрявших на Международной космической станции (МКС), до проведения президентских выборов в 2024 году.
«Мне сказали, что из Белого дома поступили инструкции о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов», — сказал предприниматель во время подкаста американского комика и телеведущего Джо Рогана.
Ведущий предположил, что такую миссию могли бы посчитать плохим политическим шагом. Власти не объяснили причины напрямую, однако дали понять, что не заинтересованы в операции до проведения выборов.
«Они не сказали, что это было бы плохим политическим шагом, но дали понять, что не заинтересованы в операциях по спасению до выборов», — пояснил миллиардер.
Маск заявил, что не был удивлен подобному решению, поскольку у него были напряженные отношения с администрацией Байдена из-за поддержки избирательной кампании Дональда Трампа.
Ранее Маск заявил, что застрявшие на МКС астронавты могли вернуться на Землю еще полгода назад, но Белый дом не предоставил разрешения.