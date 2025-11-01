Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск рассказал о запрете администрации Байдена спасать астронавтов с МКС

Маск заявил, что Белый дом запретил спасать астронавтов с МКС в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

Миллиардер Илон Маск утверждает, что администрация Джо Байдена якобы запретила спасать астронавтов Барри Юджина Уилмора и Суниту Уильямс, застрявших на Международной космической станции (МКС), до проведения президентских выборов в 2024 году.

«Мне сказали, что из Белого дома поступили инструкции о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов», — сказал предприниматель во время подкаста американского комика и телеведущего Джо Рогана.

Ведущий предположил, что такую миссию могли бы посчитать плохим политическим шагом. Власти не объяснили причины напрямую, однако дали понять, что не заинтересованы в операции до проведения выборов.

«Они не сказали, что это было бы плохим политическим шагом, но дали понять, что не заинтересованы в операциях по спасению до выборов», — пояснил миллиардер.

Маск заявил, что не был удивлен подобному решению, поскольку у него были напряженные отношения с администрацией Байдена из-за поддержки избирательной кампании Дональда Трампа.

Ранее Маск заявил, что застрявшие на МКС астронавты могли вернуться на Землю еще полгода назад, но Белый дом не предоставил разрешения.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше