«Не спала всю ночь»: Ая из «Города-312» впервые вышла на сцену после инсульта

Солистка группы «Город-312» Светлана Назаренко, известная как Ая, впервые практически за три года вышла на сцену после инсульта.

Вместе с солисткой группы Дианой Макаровой Ая исполнила композицию «Останусь».

Коллектив не прекращал давать концерты, однако партии Аи исполняла Макарова. Музыканты признались, что собирают деньги на реабилитацию певицы.

— Для меня это выступление было очень важным, я не спала сегодня практически всю ночь. Очень волновалась… Я боялась, что начну плакать, когда начнется номер, но смогла сдержать порыв. И связки работают лучше, чем я могла предположить, — призналась артистка в беседе с Metro.

Ая перестала выходить на публику более двух лет назад. Сначала ее отсутствие связывали с восстановлением после коронавируса, но позже стало ясно, что ее здоровье было серьезно подорвано. Артистка рассказала, что ее жизнь была под угрозой.

Около 70 процентов случаев с инфарктом и инсультом можно предотвратить. Кардиолог Ирина Васильева перечислила шесть простых шагов для профилактики возникновения этих заболеваний.