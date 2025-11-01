Заявочная кампания «АртМастерс Регионы» продлится до 6 декабря

Командные соревнования проходят в несколько этапов: отборочный, квалификационный и финальный. Заключительный этап пройдет очно в регионах с 5 по 29 марта 2026 года. Финальные показы по каждому направлению, а также церемонии награждения состоятся в Москве 2 и 3 апреля следующего года. Подать заявку на участие могут все желающие при наличии соответствующего компетенции портфолио на сайте.