Заявочная кампания «АртМастерс Регионы» продлится до 6 декабря

Прием заявок на новый сезон масштабных командных соревнований между федеральными округами России в направлениях «Театр» и «Кино» «АртМастерс Регионы» открыт до 6 декабря этого года, сообщили в пресс-службе ArtMasters. Проведение подобных конкурсов соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
В соревнованиях могут принять участие молодые представители творческих специальностей в возрасте от 18 до 35 лет. В направление «Кино» вошли компетенции «Звукорежиссер кино и медиа», «Медиакомпозитор», «Моушн-дизайнер (CG-график)», «Оператор кино и ТВ», «Режиссер монтажа», «Сценарист», «Фотограф» и «Художник по костюмам». В направлении «Театр» представлены категории «Драматург», «Звукорежиссер театра», «Стейдж-менеджер», «Сценограф», «Фотограф», «Художник по гриму», «Художник по костюмам», «Художник по свету».
Лучшие участники в каждой из компетенций в своих федеральных округах войдут в сборную команду региона. Команды создадут короткометражные фильмы и театральные постановки для широкой аудитории, раскрывающие ценности, самобытность и региональную специфику. Съемки будут проходить на базе местных кинокомпаний, а постановка этюдов — в ведущих театрах региона.
Победители командных соревнований в направлении «Театр» получат 1,6 млн рублей на реализацию репертуарного спектакля в своем регионе, в направлении «Кино» — сертификат от продюсерского центра ArtMasters на реализацию полнометражного фильма в течение двух лет. Все победители также смогут принять участие в акселераторе Президентского фонда культурных инициатив, пройти обучение и побороться за грант до 100 млн рублей на производство полнометражного фильма или театральной постановки.
Командные соревнования проходят в несколько этапов: отборочный, квалификационный и финальный. Заключительный этап пройдет очно в регионах с 5 по 29 марта 2026 года. Финальные показы по каждому направлению, а также церемонии награждения состоятся в Москве 2 и 3 апреля следующего года. Подать заявку на участие могут все желающие при наличии соответствующего компетенции портфолио на сайте.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.