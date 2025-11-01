Ричмонд
Что происходит с Турой в Тюмени: как обмелела река за месяц

В Тюмени уровень воды в Туре остановился на отметке −42 сантиметра над нулем поста. За месяц река обмелела на 12 сантиметров, рассказали URA.RU в Тюменском ЦГМС — филиале ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Река сохранилась на отметке −42 см, как и неделю назад.

«Уровень воды по гидропосту ГП-1 Тюмень — река Тура на 1 ноября составил −42 см над нулем поста (0 см за сутки). Уровень воды в период с 1 по 31 октября понизился 12 см», — рассказали в Тюменском ЦГМС.

Ранее URA.RU писало, что в конце сентября Тура опустилась до −26 см. Главная причина обмеления Туры по словам властей — дефицит осадков и воды в почвах и на водосборе.