Расписание автобусов из Новокузнецка до Таштагола изменится с 21 ноября

Новое зимнее расписание движения автобусов, осуществляющих перевозки в рамках единого билета по маршруту Новокузнецк — Шерегеш — Таштагол, начнет действовать с 21 ноября. Изменения связаны с началом активного горнолыжного сезона и призваны обеспечить повышенный пассажиропоток, сообщили в АНО «Единая транспортная дирекция».
Для удобства пассажиров автобусное сообщение организовано по двум основным маршрутам: от аэропорта Новокузнецк (Спиченково) им. Б. В. Волынова и ж/д вокзала Новокузнецка в прямом и обратном направлении до Таштагола. По системе единого билета пассажиры могут совершить пересадку в аэропорту или на вокзале на комфортабельные автобусы, снабженные багажным отсеком для горнолыжного оборудования, и доехать на них напрямую до территории гостиничных комплексов, расположенных в Шерегеше.
Оформить единый билет «поезд + автобус» можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей Федеральной пассажирской компании, а также на сайте и в приложении ОАО «РЖД». Билет «самолет + автобус» оформляется через агентскую сеть ТКП — сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств. При покупке единого билета онлайн необходимо указать пункты назначения на странице покупки железнодорожных и авиабилетов.
С подробной информацией о едином билете и с актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте АНО «Единая транспортная дирекция», а также по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии 8 (800) 600−1−006.
