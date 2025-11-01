Расписание автобусов из Новокузнецка до Таштагола изменится с 21 ноября

Для удобства пассажиров автобусное сообщение организовано по двум основным маршрутам: от аэропорта Новокузнецк (Спиченково) им. Б. В. Волынова и ж/д вокзала Новокузнецка в прямом и обратном направлении до Таштагола. По системе единого билета пассажиры могут совершить пересадку в аэропорту или на вокзале на комфортабельные автобусы, снабженные багажным отсеком для горнолыжного оборудования, и доехать на них напрямую до территории гостиничных комплексов, расположенных в Шерегеше.