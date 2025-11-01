Губернатор Тюменской области поздравил судебных приставов с 160-летием ведомства

Сотрудников ведомства поздравил Александр Моор.
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников Федеральной службы судебных приставов со 160-летием. Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях.
«160 лет исполняется Федеральной службе судебных приставов. Поздравляю сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником!», — написал Александр Моор.
Губернатор отметил, что в региональном управлении работают более 700 сотрудников. При этом среди них есть активные и неравнодушные граждане: тюменские приставы почетные доноры России и доноры костного мозга. Сотрудники также активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих на СВО.
Александр Моор особо отметил вклад судебных приставов в ликвидацию последствий паводка 2024 года. Команда сотрудников участвовала в спасении от затопления села Лариха, деревни Большой Остров Ишимского муниципального округа и федеральной трассы Тюмень — Омск.