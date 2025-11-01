Губернатор Тюменской области поздравил судебных приставов с 160-летием ведомства

Губернатор отметил, что в региональном управлении работают более 700 сотрудников. При этом среди них есть активные и неравнодушные граждане: тюменские приставы почетные доноры России и доноры костного мозга. Сотрудники также активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих на СВО.