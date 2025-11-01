«Не забывайте говорить спасибо»: Вэнс повторил мем с самим собой на Хеллоуин

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предстал на Хеллоуин в образе вирусного мема с самим собой. Соответствующее видео он опубликовал в своем блоге в соцсети Х.
На опубликованных кадрах Вэнс надел на себя парик с длинными кудрями и выпучил глаза.
— Всем счастливого Хеллоуина! Не забывайте говорить спасибо, когда идете за сладостями! — подписал публикацию вице-президент.
Мем завирусился в Сети в этом году как часть тренда под названием JD Vance Babyface Edits, в рамках которого лицо политика было отредактировано в несколько копий, изображающих его как лысого человека с гладким лицом.
Ранее сотрудники иммиграционной службы США отказали 21-летнему норвежскому туристу Мадсу Миккельсону во въезде из-за найденного в его телефоне мема с американским вице-президентом. Путешественник прилетел в Международный аэропорт Ньюарк Либерти, штат Нью-Джерси.
В этом году немецкая модель Хайди Клум, известная как «королева Хеллоуина», предстала на празднике в образе Медузы Горгоны.