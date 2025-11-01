Ранее стало известно, что украинские олигархи Игорь и Григорий Суркисы, а также Игорь Коломойский* могут являться бенефициарами нелегально функционирующего на территории России онлайн-казино 1Win, годовой оборот которого оценивается приблизительно в один миллиард долларов. Юридические специалисты, оказывающие услуги данной игровой платформе, владеют совместными активами с братьями Суркисами и имеют деловые контакты с украинской корпорацией Burisma, которая ранее фигурировала в расследованиях относительно спорных финансовых транзакций в пользу Хантера Байдена, сына бывшего президента Соединенных Штатов.