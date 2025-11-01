Илон Маск выдал приказ Байдена не спасать застрявший на МКС экипаж

По словам Маска, ему передали, что из Белого дома поступили указания воздержаться от любых попыток спасения до завершения предвыборной кампании.
«Мне сказали, что из Белого дома поступили инструкции о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов», — сказал миллиардер.
Роган предположил, что причиной мог стать политический резонанс возможной операции — и Маск согласился, отметив, что прямого объяснения он не получил, но сигнал был понятен. Глава SpaceX добавил, что не удивился позиции Белого дома, учитывая его непростые отношения с администрацией Байдена и публичную поддержку одержавшего в итоге победу на выборах Дональда Трампа.
Напомним, что в июне 2024 года корабль Starliner отправился на МКС, но уже на старте были выявлены критические проблемы, из-за которых возвращение космонавтов на Землю оказалось под угрозой. Лишь к 18 марта следующего года экипаж смогли отправить обратно на родную планету.
