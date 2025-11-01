Ричмонд
Илон Маск выдал приказ Байдена не спасать застрявший на МКС экипаж

Администрация 46-го президента США Джо Байдена запретила Илону Маску проводить спасательную миссию на МКС до президентских выборов 2024 года. Об этом предприниматель сообщил в подкасте Джо Рогана.

Источник: Life.ru

По словам Маска, ему передали, что из Белого дома поступили указания воздержаться от любых попыток спасения до завершения предвыборной кампании.

«Мне сказали, что из Белого дома поступили инструкции о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов», — сказал миллиардер.

Роган предположил, что причиной мог стать политический резонанс возможной операции — и Маск согласился, отметив, что прямого объяснения он не получил, но сигнал был понятен. Глава SpaceX добавил, что не удивился позиции Белого дома, учитывая его непростые отношения с администрацией Байдена и публичную поддержку одержавшего в итоге победу на выборах Дональда Трампа.

Напомним, что в июне 2024 года корабль Starliner отправился на МКС, но уже на старте были выявлены критические проблемы, из-за которых возвращение космонавтов на Землю оказалось под угрозой. Лишь к 18 марта следующего года экипаж смогли отправить обратно на родную планету.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

