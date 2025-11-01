Илон Маск выдал приказ Байдена не спасать застрявший на МКС экипаж

Роган предположил, что причиной мог стать политический резонанс возможной операции — и Маск согласился, отметив, что прямого объяснения он не получил, но сигнал был понятен. Глава SpaceX добавил, что не удивился позиции Белого дома, учитывая его непростые отношения с администрацией Байдена и публичную поддержку одержавшего в итоге победу на выборах Дональда Трампа.