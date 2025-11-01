Зайнутдинова исключили из состава сборной Казахстана на матчи с Бельгией и Фарерами

В последней встрече квалификации чемпионата мира 2026 года национальная команда Казахстана 15 ноября на «Астана Арене» примет Бельгию. 18 ноября казахстанцы в Хорватии проведут товарищеский матч с Фарерскими островами. Исполняющий обязанности главного тренера Талгат Байсуфинов определил список из четырех вратарей и 27 полевых игроков.
Вратари: Темирлан Анарбеков («Кайрат»), Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Кажымукан Толепберген («Окжетпес»).
Защитники: Сергей Малый, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все — «Ордабасы»), Алибек Касым, Багдат Каиров, Талгат Кусяпов (все — «Актобе»), Ян Вороговский («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Наурызбек Жагоров («Тобол»), Еркин Тапалов («Кайрат»), Адильбек Жумаханов («Елимай»), Арсен Аширбек («Окжетпес»).
Полузащитники: Даурен Жумат («Окжетпес»), Динмухамед Караман («Женис»), Рамазан Оразов, Жан Али Пайруз, Алмас Тюлюбай, Галымжан Кенжебек (все — «Елимай»), Ислам Чесноков («Тобол»), Муроджон Халматов («Ордабасы»), Дамир Касабулат («Кайрат»), Георгий Жуков («Актобе»).
Нападающие: Оралхан Омиртаев («Актобе»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Эльхан Астанов («Ордабасы»), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Иван Свиридов («Елимай»), Рамазан Каримов («Астана»).
В число тех, кто был исключен из состава по сравнению с расширенной версией, входит полузащитник Бахтиер Зайнутдинов. Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана из-за проблем со здоровьем пропустил последние матчи на клубном уровне за российское «Динамо» (Москва).