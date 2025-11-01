Коррупционный скандал в Бирске: экс-мэра осудят за взяточничество и продажу культурного наследия по заниженной цене

В Башкирии перед судом предстанет бывшая глава города Бирска Виктория Бурдина. Экс-чиновница обвиняется в совершении коррупционных преступлений, включая превышение должностных полномочий, злоупотребление ими и получение взятки. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
По данным следствия, в июне 2023 года Бурдина заключила договор купли-продажи объекта культурного наследия регионального значения «Дом Коновалова» по заниженной цене. Муниципальное имущество было продано за три миллиона рублей при втрое большей кадастровой стоимости. В марте 2024-го чиновница подписала акт сверки взаимных расчетов, что позволило снять обременение с здания и перевести его в собственность коммерческой фирмы, которая впоследствии перепродала объект за 7,2 миллиона рублей. В результате бюджету причинен ущерб почти в шесть миллионов рублей.
Кроме того, в июле-сентябре 2024 года Бурдина дала указание заключить договор на обустройство светофорного объекта на улице Гагарина без проведения конкурсных процедур, отменив ранее объявленную закупку.
Также экс-мэр обвиняется в получении через своего заместителя взятки в размере 30 тысяч рублей за принятие и оплату фактически невыполненных работ по благоустройству центральной аллеи в городском парке.
Все преступные эпизоды были выявлены сотрудниками СК и ФСБ. В настоящее время Бурдина находится под арестом. Материалы возбужденного против нее уголовного дела направлены в Бирский межрайонный суд для рассмотрения по существу. Ранее суд уже вынес обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя главы города, признанного виновным в посредничестве во взяточничестве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.