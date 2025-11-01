Коррупционный скандал в Бирске: экс-мэра осудят за взяточничество и продажу культурного наследия по заниженной цене

По данным следствия, в июне 2023 года Бурдина заключила договор купли-продажи объекта культурного наследия регионального значения «Дом Коновалова» по заниженной цене. Муниципальное имущество было продано за три миллиона рублей при втрое большей кадастровой стоимости. В марте 2024-го чиновница подписала акт сверки взаимных расчетов, что позволило снять обременение с здания и перевести его в собственность коммерческой фирмы, которая впоследствии перепродала объект за 7,2 миллиона рублей. В результате бюджету причинен ущерб почти в шесть миллионов рублей.