Главные новости к утру 1 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 1 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 1 ноября 2025.

Трамп сделал новое заявление о проведении ядерных испытаний

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о проведении подземных ядерных испытаний Пентагоном, объяснил, что это будут «некоторые тесты», и пообещал, что вскоре информация об экспериментах с ядерным оружием станет доступна СМИ и общественности.

Рубио опроверг сообщения о планах США ударить по Венесуэле

Госсекретарь США Марко Рубио назвал «фейковым» материал газеты Miami Herald, в котором говорится, что Вашингтон планирует нанести воздушные удары по военным целям в Венесуэле. Глава Госдепартамента заверил, что это ложная информация, и добавил, что издание опрометчиво поверило своим «источникам».

Си Цзиньпин сообщил, где в 2026 году состоится саммит АТЭС

Председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии закрытия саммита АТЭС в Южной Корее назвал место проведения следующего мероприятия. В 2026 году площадкой для встречи лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона станет город Шэньчжэнь провинции Гуандун в Китае. 33-й саммит АТЭС состоится в ноябре.

Маск рассказал о запрете команды Байдена на спасение астронавтов с МКС

Миллиардер и глава SpaceX Илон Маск во время интервью с ведущим подкаста Джо Роганом заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена запретила ему спасать застрявших на Международной космической станции (МКС) астронавтов до проведения президентских выборов в 2024 году.

В Эстонии установили плату за «энергетическую независимость» от России

Государственная энергетическая компания Эстонии Elering установила новый обязательный платеж за электроэнергию, который будет взиматься с 2026 года. Абонентов предупредили, что им теперь придется платить «цену за энергетическую независимость» от России — возмещать расходы на резервы, обеспечивающие стабильность частоты в энергосистеме.

