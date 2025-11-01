Главные новости к утру 1 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 1 ноября 2025.
Трамп сделал новое заявление о проведении ядерных испытаний
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о проведении подземных ядерных испытаний Пентагоном, объяснил, что это будут «некоторые тесты», и пообещал, что вскоре информация об экспериментах с ядерным оружием станет доступна СМИ и общественности.
Рубио опроверг сообщения о планах США ударить по Венесуэле
Госсекретарь США Марко Рубио назвал «фейковым» материал газеты Miami Herald, в котором говорится, что Вашингтон планирует нанести воздушные удары по военным целям в Венесуэле. Глава Госдепартамента заверил, что это ложная информация, и добавил, что издание опрометчиво поверило своим «источникам».
Си Цзиньпин сообщил, где в 2026 году состоится саммит АТЭС
Председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии закрытия саммита АТЭС в Южной Корее назвал место проведения следующего мероприятия. В 2026 году площадкой для встречи лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона станет город Шэньчжэнь провинции Гуандун в Китае. 33-й саммит АТЭС состоится в ноябре.
Маск рассказал о запрете команды Байдена на спасение астронавтов с МКС
Миллиардер и глава SpaceX Илон Маск во время интервью с ведущим подкаста Джо Роганом заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена запретила ему спасать застрявших на Международной космической станции (МКС) астронавтов до проведения президентских выборов в 2024 году.
В Эстонии установили плату за «энергетическую независимость» от России
Государственная энергетическая компания Эстонии Elering установила новый обязательный платеж за электроэнергию, который будет взиматься с 2026 года. Абонентов предупредили, что им теперь придется платить «цену за энергетическую независимость» от России — возмещать расходы на резервы, обеспечивающие стабильность частоты в энергосистеме.