Ефимов: около 500 горожан переезжают в ЖК по реновации на Варшавском шоссе

На юге Москвы участникам программы реновации, проживающим в пятиэтажках, город предложил равнозначные квартиры в жилом комплексе по адресу: Варшавское шоссе, д. 47/2. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Более 470 москвичей из двух пятиэтажных домов в районе Нагатино-Садовники приступают к переселению в новостройку по адресу: Варшавское шоссе, дом 47/2. Это второй жилой комплекс, предназначенный для участников программы реновации в районе. Ранее в Нагатино-Садовниках документы на новые квартиры оформили более 420 жителей трех старых пятиэтажек. Всего здесь предстоит переселить около пяти тысяч горожан из 22 старых домов», — прокомментировал Ефимов.
Москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru могут значительно упростить процесс переселения по реновации. Для этого им доступен суперсервис «Переезд по программе реновации», где можно забронировать время для осмотра квартир и заключения договоров. Через этот сервис также можно отправить электронные копии личных и правоустанавливающих документов, необходимых для подготовки проекта договора на новое жилье. Город предоставляет эту услугу бесплатно: достаточно заранее зарезервировать время и дату встречи с нотариусом при оформлении документов.
Екатерина Соловьева, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, сообщила, что жители домов 47, корпусов 2 и 3 на Варшавском шоссе уже получили письма с предложениями равнозначных квартир и начали их осмотр в октябре. Сотрудники Центра информирования по переселению помогают участникам программы оформить все необходимые документы. После завершения переселения здесь могут открыться магазины, кафе, аптека и другие предприятия сферы услуг, что создаст дополнительные рабочие места в районе Нагатино-Садовники.
Пятиэтажки, подлежащие расселению, находятся рядом с новостройкой, что позволяет участникам программы сохранить привычный маршрут до школы, поликлиники и магазинов. ЖК на Варшавском шоссе включает одну секцию с 192 квартирами улучшенной отделки общей площадью более 11 тыс. кв. м. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в подъезде установлены лифты, оборудованы комната для консьержа и помещение для хранения колясок и велосипедов. Сквозные входные группы позволяют жителям выйти как во внутреннюю часть двора с детскими и спортивными площадками, так и во внешнюю. Для комфортного переезда участникам программы бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт для перевозки вещей. Услугу «Помощь в переезде» можно заказать онлайн на портале mos.ru или в Центре информирования по переселению.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в рамках программы реновации в период с 2026 по 2028 годы новое жилье получат или начнут переезжать свыше 215 тыс. москвичей. На эти годы запланировано строительство 8,7 млн кв. м жилой недвижимости. Этот показатель позволит увеличить число участников программы в 1,5 раза по сравнению с предыдущим трехлетним периодом. Финансирование проекта заложено в проект бюджета и составит 1429,2 млрд рублей. Эти средства направят не только на возведение жилых корпусов, но и на комплексное развитие городской среды. Вблизи новых домов создается вся необходимая инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники и объекты для досуга. Первые этажи зданий будут заняты социально значимыми учреждениями, такими как магазины, кафе и спортивные центры. Кроме того, благоустройство территорий включает озеленение, умное уличное освещение и систему видеонаблюдения для безопасности жителей.