Ефимов: около 500 горожан переезжают в ЖК по реновации на Варшавском шоссе

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в рамках программы реновации в период с 2026 по 2028 годы новое жилье получат или начнут переезжать свыше 215 тыс. москвичей. На эти годы запланировано строительство 8,7 млн кв. м жилой недвижимости. Этот показатель позволит увеличить число участников программы в 1,5 раза по сравнению с предыдущим трехлетним периодом. Финансирование проекта заложено в проект бюджета и составит 1429,2 млрд рублей. Эти средства направят не только на возведение жилых корпусов, но и на комплексное развитие городской среды. Вблизи новых домов создается вся необходимая инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники и объекты для досуга. Первые этажи зданий будут заняты социально значимыми учреждениями, такими как магазины, кафе и спортивные центры. Кроме того, благоустройство территорий включает озеленение, умное уличное освещение и систему видеонаблюдения для безопасности жителей.