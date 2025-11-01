Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени ликвидировали один из ключевых вузов региона

В Тюмени официально завершилась реорганизация Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Он стал частью ТюмГУ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

ГАУСЗ официально стал частью ТюмГУ.

В Тюмени официально завершилась реорганизация Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Он стал частью ТюмГУ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья с сегодняшнего дня — Аграрный институт Тюменского государственного университета. Это не просто смена вывески. Это — начало новой главы», — отметили в университете.

Впервые информация о готовящемся объединении тюменских университетов появилась марте этого года. Приказ был подписан Минобрнауки РФ. При этом ректор ГАУСЗ Елена Бойко рассказала, что все преподаватели вуза сохранят свои рабочие места.