Режим ЧС введен в 8 районах Новосибирской области на период уборочной кампании

В середине октября глава минсельхоза региона Андрей Шинделов сообщил, что потери урожая из-за снегопадов в области составят до 20−30%. Как писал «Ъ-Сибирь», в начале сентября господин Шинделов озвучил предварительную оценку по урожаю зерновых и зернобобовых культур в Новосибирской области в 2025 году при сохранении хорошей погоды до конца уборочной кампании в 2,7−2,8 млн т.