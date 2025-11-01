Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим ЧС введен в 8 районах Новосибирской области на период уборочной кампании

Режим ЧС введен на территории восьми районов Новосибирской области из-за заморозков и переувлажнения почвы в период уборочной кампании.

Источник: РИА "Новости"

По данным регионального ГУ МЧС, речь идет о Куйбышевском, Колыванском, Венгеровском, Убинском, Черепановском, Сузунском и Татарском районах.

Осадки в виде снега выпали в Новосибирской области в начале сентября. В октябре в регионе продолжилось резкое похолодание. По данным Гидрометцентра, в ноябре в Сибирском федеральном округе температура воздуха прогнозируется выше нормы.

В середине октября глава минсельхоза региона Андрей Шинделов сообщил, что потери урожая из-за снегопадов в области составят до 20−30%. Как писал «Ъ-Сибирь», в начале сентября господин Шинделов озвучил предварительную оценку по урожаю зерновых и зернобобовых культур в Новосибирской области в 2025 году при сохранении хорошей погоды до конца уборочной кампании в 2,7−2,8 млн т.