ОАК передала Минобороны РФ новую партию истребителей Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны РФ новую партию многофункциональных истребителей Су-35С, передает Telegram-канал ОАК.
«Предназначенные для российских ВКС авиационные комплексы отправились к местам несения службы», — говорится в публикации.
Сообщается, что переданные истребители Су-35С успешно прошли необходимые наземные и летные заводские испытания.
Российские сверхманевренные истребители оснащены передовым оборудованием и средствами поражения большого радиуса действия. По данным ОАК, на сегодняшний день самолеты Су-35С являются самыми результативными современными истребителями.
Напомним, ранее сообщалось, что отечественный самолет Су-57 получил модифицированную гиперзвуковую ракету.