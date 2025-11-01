В Омской области закрывается навигационный период для судов

Несмотря на закрытие навигации, работа инспекторов не прекращается. ГИМС планирует проводить профилактические беседы с населением и усиливать информирование для снижения риска происшествий на водоемах. МЧС России настоятельно призывает жителей региона соблюдать правила безопасности на воде и не выходить на лед до официального объявления о его безопасности, так как беспечность может привести к трагическим последствиям.