В Омской области закрывается навигационный период для судов

С 1 ноября в Омской области завершился навигационный период для судов. Главная инспекция по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по региону подвела итоги навигационного сезона, который длился с 1 мая по 31 октября. В течение этого времени инспекторы провели почти 500 патрулирований водоемов.
В результате работы было выдано 195 постановлений об административных правонарушениях, из которых 34 — предупреждения, а 161 — штрафы. Общая сумма взысканий составила более 211 тысяч рублей. За несоблюдение требований Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) 16 судов были помещены на специализированные стоянки. Основными нарушениями стали случаи, связанные с обеспечением безопасности пассажиров — таких зафиксировано 77.
Кроме того, в статистике ГИМС зафиксированы и другие нарушения:
72 постановления за несоблюдение правил плавания (статья 11.7.2 КоАП); 21 протокол за управление судном лицом без соответствующих прав; 6 случаев управления судном в состоянии опьянения.
В течение навигационного сезона инспекторы аттестовали более 280 судоводителей. На учете в омском Центре ГИМС сейчас находятся 7 803 судна и 9 589 судоводителей.
Несмотря на закрытие навигации, работа инспекторов не прекращается. ГИМС планирует проводить профилактические беседы с населением и усиливать информирование для снижения риска происшествий на водоемах. МЧС России настоятельно призывает жителей региона соблюдать правила безопасности на воде и не выходить на лед до официального объявления о его безопасности, так как беспечность может привести к трагическим последствиям.