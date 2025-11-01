Лепс поднимет цены на билеты после скандала во Владивостоке

«Если кому-то на концерте не понравилось мое выступление [длительностью] 2 часа 55 минут, я могу сказать, что следующий концерт будет [составлять один] час 50 [минут], чтобы не расстраивались», — заявил Лепс.
Исполнитель подчеркнул, что его шоу во Владивостоке, которое активно обсуждают в социальных сетях, продолжалось почти три часа. Однако критика зрителей не заставила певца пересмотреть ценовую политику — напротив, он планирует поднять стоимость входных билетов, пишет news.ru.
На прямой вопрос о возможном снижении цен артист ответил категорично: «Нет, я ее подниму». При этом Лепс отметил, что не отслеживает слухи и обсуждения своих концертов в интернете.
Таким образом, поклонники певца могут ожидать более короткие, но дорогие выступления. Парадоксальное решение артиста — одновременно сократить время шоу и увеличить стоимость билетов — уже вызвало новую волну дискуссий в Сети.
Отметим, концерт, о котором идет речь, состоялся во Владивостоке в октябре этого года. Артист, по словам присутствующих, вел себя странно, не допевал песни и отпускал шутки 18+.