Казахстан может принять финал Лиги конференций УЕФА в 2028 или 2029 году

Среди стран, выразивших готовность принять престижные турниры, оказался и Казахстан. В документе отмечено, что наша страна рассматривает возможность проведения финала Лиги конференций УЕФА либо в Астане на «Астана Арене», либо в Алматы на «Алматы Арене». Решение о конкретном городе и стадионе будет принято позже при подаче окончательной заявки.