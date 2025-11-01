Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан может принять финал Лиги конференций УЕФА в 2028 или 2029 году

УЕФА подтвердил, что получил заявления о заинтересованности от пятнадцати национальных ассоциаций, которые хотят провести финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и женской Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах.

Источник: EL.kz

Эти заявления пока не являются официальными заявками — окончательные предложения должны быть направлены до 10 июня 2026 года, пишет El.kz.

Среди стран, выразивших готовность принять престижные турниры, оказался и Казахстан. В документе отмечено, что наша страна рассматривает возможность проведения финала Лиги конференций УЕФА либо в Астане на «Астана Арене», либо в Алматы на «Алматы Арене». Решение о конкретном городе и стадионе будет принято позже при подаче окончательной заявки.

Кроме Казахстана, на проведение финалов Лиги конференций также претендуют Франция, Италия, Венгрия, Польша и Финляндия. Финалы Лиги чемпионов планируют принять Мюнхен, Лондон и Барселона, а за право проведения решающих матчей Лиги Европы поборются Франция, Италия, Румыния, Сербия и Турция.

Таким образом, Казахстан может впервые в истории стать хозяином европейского клубного финала под эгидой УЕФА, что станет важным шагом для развития футбольной инфраструктуры страны и повышением её статуса на международной арене.

El.kz также писал о том, что «Елимай» из Семея поручил право выступать в Лиге конференций.