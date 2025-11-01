Казахстан может принять финал Лиги конференций УЕФА в 2028 или 2029 году

Эти заявления пока не являются официальными заявками — окончательные предложения должны быть направлены до 10 июня 2026 года, пишет El.kz.
Среди стран, выразивших готовность принять престижные турниры, оказался и Казахстан. В документе отмечено, что наша страна рассматривает возможность проведения финала Лиги конференций УЕФА либо в Астане на «Астана Арене», либо в Алматы на «Алматы Арене». Решение о конкретном городе и стадионе будет принято позже при подаче окончательной заявки.
Кроме Казахстана, на проведение финалов Лиги конференций также претендуют Франция, Италия, Венгрия, Польша и Финляндия. Финалы Лиги чемпионов планируют принять Мюнхен, Лондон и Барселона, а за право проведения решающих матчей Лиги Европы поборются Франция, Италия, Румыния, Сербия и Турция.
Таким образом, Казахстан может впервые в истории стать хозяином европейского клубного финала под эгидой УЕФА, что станет важным шагом для развития футбольной инфраструктуры страны и повышением её статуса на международной арене.
El.kz также писал о том, что «Елимай» из Семея поручил право выступать в Лиге конференций.